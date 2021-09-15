В Мурманске появился новый мурал с традиционным заполярным пейзажем

В Мурманске на торце жилого дома на проспекте Кирова, 31 появился новый мурал. Автор эскиза, председатель регионального отделения Союза художников России Мария Михайленко, изобразила традиционный для столицы Кольского Заполярья пейзаж – рыболовецкие траулеры в порту на фоне города.

Напомним, создание муралов в областном центре идёт в рамках плана мероприятий по благоустройству «Наш Мурманск», который входит в народную стратегию «На Севере – жить. 2030», сформированную по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Всего в 2021 году в Мурманске планируется создать около четырёх тысяч квадратных метров росписей на фасадах домов, технических сооружениях, подпорных стенах и других объектов. В это число вошли и новые 14 арт-объектов – муралов, которые созданы в микрорайоне Роста в рамках Международного фестиваля «Рост», в котором приняли участие художники из пяти стран.

Что касается 2022 года, у регионального министерства градостроительства и благоустройства и АНО «Центр городского развития Мурманской области» в планах создать порядка пяти тысяч квадратных метров муралов, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.