В Мурманске появился самый крупный 900-метровый мурал в Заполярье

Вчера губернатор Андрей Чибис в рамках объезда объектов благоустройства осмотрел новый 900-метровый мурал, который нанесли на подпорную стену на улице Гвардейской, 1а. Многослойный коллаж, объединивший разномасштабные изображения, стал самым крупным в Заполярье. Также он отражает уникальные явления региона и исторические вехи.

«Мы системно и активно продолжаем благоустройство наших городов. И делаем не только стандартные детские площадки, которые действительно нужны около домов, во дворах, но также в рамках национального проекта делаем современные парки. И дополнительно создаём уникальные арт-объекты, – отметил Андрей Чибис. – Мурал «История мурманских стен», созданный нашими художниками, представляет все муралы советского времени, которые изображены на панелях наших мурманских домов. Создатели объекта ещё раз вспомнили историю, но сделали это ярко и красиво. Благодаря таким муралам преображается и Мурманск, и другие наши города».

Арт-объект «История мурманских стен» – это совместная работа председателя Мурманского отделения Союза художников России Марии Михайленко с художниками Юрием Шачневым, и Иваном Епиховым.

«Мурал условно состоит из четырёх слоёв. Первый – это петроглифы, как уникальный элемент туристических локаций на Кольском полуострове. Второй состоит из фрагментов узнаваемых мозаик и муралов Мурманска: цитаты и мотивы муралов с домов на Кольском проспекте, подземного перехода на улице Шмидта, утраченных мозаик старого здания «Детского мира», частично сохранившегося декора с улицы Чумбарова-Лучинского и графических мотивов мозаик с домов на улице Скальной. Третий слой – фрагменты советских плакатов на тему спорта. Четвёртый – граффити», – рассказала автор проекта Мария Михайленко.

Кроме главных художников в проекте приняли участие рабочие и волонтёры, а также присоединились мурманские райтеры, которые создали на стенах уникальные композиции. Работа над муралом длилась чуть меньше месяца.

Напомним, такие арт-объекты в областном центре создаются в рамках плана мероприятий по благоустройству «Наш Мурманск», который реализует министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. План входит в народную стратегию «На Севере – жить. 2030», сформированную по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Кроме того, глава региона посетил ряд других объектов благоустройства. Среди них – появившаяся в рамках проекта «Мой залив» новая видовая площадка на улице Маяковского с мангальными зонами, лавочками из дерева, амфитеатром с видом на Кольский залив. Всего в этом году автор идеи, архитектор Алексей Арушанян планирует создать шесть видовых площадок, которые станут уютными зонами отдыха для мурманчан и гостей столицы Арктики. Отметим, что в создании такой площадки принимали участие школьники, которые работали в мастерских, организованных специалистами Общества юных архитекторов Санкт-Петербурга.

Также губернатор Андрей Чибис оценил самый большой глюкофон в мире, который установлен в столице Кольского Заполярья. Идея создания перкуссионного музыкального инструмента, который получил название «Солнце-барабан», принадлежит архитектору из Москвы Александре Weld Queen. По задумке автора, звуки, которые издаёт глюкофон должны гармонировать и дополнять звуки порта, которые являются частью Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, одним из объектов благоустройства, который сегодня осмотрел глава региона, стала новая детская площадка на улице Книповича, 67. Здесь уже полностью завершён монтаж всех малых архитектурных форм – парковый диван, односекционные качели, игровой комплекс с горкой и качели-балансир.