В Мурманске появится 12 новых художественных проектов в рамках фестиваля уличного искусства «РОСТ»

29 июня в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области были ещё раз подведены итоги VI Всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года. На территории Мурманской области проголосовали 66110 человек. 34 территории приняли участие, из которых 16 стали победителями. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в перечни территорий для первоочередного благоустройства. Реализация поддержанных жителями проектов начнется уже в следующем году.

В Мурманске продолжается комплексное преображение исторического центра.

«В скором времени площадь Пять Углов обретёт новый облик. Общестроительные работы с прокладкой соответствующей инженерной инфраструктуры на объекте уже выполнены. В настоящее время подрядчик завершает заливку скульптур из архитектурного бетона и продолжает мощение площади гранитной плиткой. Общая техническая готовность на сегодняшний день – 85%. Работы активно ведутся и на площади перед зданием гостиницы «Меридиан». Основной целью обновленного пространства у «Меридиана» станет бесшовная связь с площадью Пять Углов через диалог противоположностей форм. На сегодняшний день на объекте уже завершены работы по замене канализационного коллектора «Мурманскводоканала», площадь освобождена от линий связи, размещенных воздушным способом. В настоящее время выполняются работы по ремонту теплосети АО «Мурманская ТЭЦ» – будут отремонтированы более 170 метров труб. Новое единое пространство займёт площадь в 1,8 га. Комплексное преображение затронет и тротуары центральных улиц – по проспекту Ленина, улиц Профсоюзов и Воровского. По многочисленным просьбам жителей на привычное место вернётся остановочный пункт у кафе «Юность». Дворы многоквартирных домов по ул. Воровского, 4/22, ул. Коминтерна, 15, ул. Пушкинская, 5, также будут обновлены», – рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Напомним, что в рамках комплексного благоустройства исторического центра завершён проект по переустройству ул. Ленинградской в пешеходную зону. В ходе работ была также проведена масштабная модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, в том числе ремонт сетей водоснабжения и электроснабжения, выполнена глобальная модернизация изношенных тепловых сетей протяженностью 700 метров, к которым подключены 255 объектов городской инфраструктуры, включая социальные объекты.

Отметим, что замена сетей предусмотрена в каждом из реализуемых проектов. Также продолжается реализация проекта «Чистое небо», который предполагает устройство кабелей связи в кабель-каналах.

Благоустройство продолжается и в других муниципалитетах региона. В активную фазу вступила реализация четырёх проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы ведутся в Мончегорске, Териберке (село Лодейное), Апатитах и Ковдоре. В Мончегорске стартовал второй этап благоустройства парка имени Бровцева. Проект предусматривает устройство новой парадной лестницы, создание скейт-парка, площадок для занятий йогой и кроссфитом, а также новых зон отдыха. В селе Лодейное появится многофункциональный павильон. Подрядчик приступил к демонтажу существующих фундаментных блоков и выполняет подготовку основания под будущий павильон.

Не менее значимым является проект по благоустройству лесной территории «Любкино болото» в Апатитах, предусмотренный мастер-планом Кировско-Апатитской агломерации. Данный проект предполагает тройное зонирование территории: пространство для активного отдыха, зону спокойных прогулок, а также территорию особо охраняемой природной зоны. Продолжается и комплексное обновление центральной улицы Ковдора, в результате которого будет создано современное общественное пространство с новым освещением, озеленением и арт-объектами.

В 2026 году Мурманская область вновь принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На конкурс направлены пять заявок от Мурманска, Кандалакшского округа, ЗАТО г. Североморск, Мончегорска и Полярных Зорь. Итоги конкурса будут подведены до 1 сентября.

Продолжается реализация губернаторской программы инициативного бюджетирования «На Севере – твой проект!». В текущем году будут реализованы 64 проекта в 16 муниципальных образованиях региона на общую сумму 300 млн рублей. Работы уже стартовали в Мурманске, Апатитах, Полярных Зорях, Оленегорске, Ковдорском округе, ЗАТО Александровск, Североморске, Кандалакшском, Кольском, Терском и Ловозерском округах. Основными направлениями по-прежнему остаются благоустройство общественных и дворовых территорий, создание детских и спортивных площадок, а также ремонт подъездов многоквартирных домов.

Особое внимание уделяется ремонту дворовых проездов. В 2026 году на эти цели из областного бюджета выделено 300 млн рублей. По итогам конкурсного отбора в программу включены 256 дворовых проездов. Контрактация завершена полностью, а в ряде муниципалитетов работы уже выполнены.

С 4 по 19 июля в Мурманске пройдёт Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ». За пять лет его существования в городе создано уже 69 арт-объектов, а в текущем году их число увеличится еще на 12. Художники представят работы в различных техниках - от муралов и мозаики до цифрового искусства. Продолжится работа медиалаборатории. В это году в рамках фестиваля организовано сотрудничество с Центром научно-технологического творчества «Родина» и краеведческим музеем. Кроме того, программа фестиваля включает лекции, мастер-классы и встречи с художниками.

К профессиональному празднику, Дню архитектора, подготовлена программа мероприятий, открытая для всех жителей и гостей Мурманска.

4 июля на площади у морского вокзала на медиакубе состоится трансляция роликов фестиваля «РОСТ», а вечер завершится программой электронной музыки под открытым небом. 5 июля гостей ждут занятия йогой, мастер-класс для юных урбанистов, открытый лекторий и экскурсионная программа. Завершением праздничной программы станет выступление местных музыкантов на улице Ленинградской. Праздничные мероприятия призваны объединить профессиональное сообщество, жителей и гостей города вокруг идей качественной архитектуры, современной урбанистики и создания комфортной городской среды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570255/#&gid=1&pid=14