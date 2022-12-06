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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 11:30

В Мурманске появится экоель из материалов, собранных волонтёрами во время уборок в Арктике

Мусор, собранный во время экологических акций и уборок в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» и проектов Единого волонтёрского центра Мурманской области, а также другие технологические отходы станут материалом для нового арт-объекта. Его в преддверии Нового года создадут резиденты мурманского Контейнер-холла. Их работа станет творческим переосмыслением темы загрязнения Арктики.

Творческий проект объединит заботу о природе и художественное самовыражение. Вместо новой искусственной ели на одной из площадок Мурманска появится новогодний арт-объект, который заставит напомнить о роли человека в загрязнении арктических территорий, считают организаторы проекта — федеральный проект «Чистая Арктика», Единый волонтёрский центр, а также резиденты культурного хаба «Контейнер-холл».

«Мурманские волонтёры в очередной раз ярко демонстрируют своё лидерство в деле привлечения общественного внимания к решению экологических проблем всеми возможными способами, в том числе и через современное искусство. Уверен, эта инициатива будет подхвачена другими регионами страны. Очень интересно увидеть, что получится. Обязательно приеду на открытие этого уникального арт-объекта» — поддержал идею творческого проекта лидер российских «Зелёных» и руководитель общественного проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Проект создания экоели появился по инициативе резидентов Контейнер-холла под кураторством Марии Михайленко и Полины Малышкиной. После использования в качестве украшения, материалы будут утилизированы по всем правилам, ведь главная цель проекта – создать ёлку с заботой о природе, не подвергая лес вырубке и не покупая пластиковые ёлочные игрушки, при производстве которых расходуются экологические ресурсы.

«Идея переосмысления бывших в употреблении материалов и конструкций не нова для художественной сферы, и такая практика показывает хорошие результаты на поприще борьбы экологического урона от пластиковых и многокомпонентных полимерных отходов. Экоель для нас стала новым витком развития апсайклинга — по праву популярного движения вторичного использования, а также важной возможностью для местных художников присоединиться к экологически значимому проекту», – художник-куратор проекта Полина Малышкина.

Основой для ели станут использованные паллеты и рейки, буи и морские атрибуты, старые рыболовные сети и пустые пластиковые бутылки – все то, что волонтеры часто находят во время уборок на побережьях и арктических пляжах. Например, во время экспедиции в Дальние Зеленцы добровольцы Единого волонтерского центра и «Чистой Арктики» нашли сотни килограммов брошенных рыболовных сетей, которым удалось подарить вторую жизнь.

«Одной из задач волонтёров, участвовавших в экспедиции в Дальние Зеленцы в 2022 году, была помощь учёным МГУ в поиске эффективных способов переработки найденного пластика и другого прибрежного мусора. Выяснилось, что часть находок годится для повторного использования, что частично способствует снижению антропогенной нагрузки. Например, все найденные сети мы отдали местным рыбакам, а фрагменты поменьше - всем желающим на гамаки, тем самым подарив им вторую жизнь. Теперь сети стали отличным материалом для художников в процессе создания необычной ели, чья роль – напомнить людям о их роли в загрязнении природы», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, открытие экоели и мастер-классы от художников состоятся 10 декабря на территории Контейнер-холла. Практический этап работ по созданию арт-объекта начался уже 5 декабря: в течение трёх дней волонтеры будут изготавливать гирлянды для эколели. Принять участие в создании арт-объекта могут все желающие, зарегистрировавшись по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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