В Мурманске появится ещё одна модельная библиотека

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин посетил филиал №5 «Центральной городской библиотеки города Мурманска». Здесь в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2023 году будет создано новое пространство модельной библиотеки.

Специализацией работы этого филиала является экологическое просвещение и поддержка молодёжных инициатив. После модернизации библиотека продолжит работу по экологическому просвещению населения, а также сможет предоставлять возможности для проведения исследовательских работ в области биологии.

Важным направлением деятельности филиала станет работа с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья, их творческая реализация и социализация в обществе. Для этого будет организована сенсорная комната и функциональная площадка «Территория творчества» с игровым комплексом и тактильно-развивающими панелями. Сенсорная комната будет предназначена для детей младшего возраста и ребят с особыми потребностями. Пространство будет оснащено оборудованием для стимуляции систем восприятия: обонятельной, тактильной, слуховой, зрительной и вестибулярной. В сенсорной комнате предполагается разместить сухой бассейн с шариками, бескаркасную мебель для отдыха, световые и звуковые панели, пузырьковые колонны, мягкие пазлы.

Также в филиале появятся несколько залов. Зал «Библиоковоркинг» – открытое пространство для чтения и самообразования, здесь будет организована площадка для проведения мероприятий для небольшой аудитории. Зал «Зеленый мир» будет оформлен живыми растениями для уединенного чтения и отдыха. Пространство зала можно будет трансформировать и проводить игровые и культурно-просветительские мероприятия разного формата. Игротека – зал для настольных и компьютерных игр, здесь же разместятся стеллажи с комиксами и периодическими изданиями.

В двух отдельно расположенных помещениях библиотеки разместятся фитолаборатории, в которых будут созданы условия для выращивания растений: появятся гидропонные установки, ящики с грунтом, электронный микроскоп для проведения исследований, а также автоматизированное рабочее место для фиксирования наблюдений.

В рамках организации доступной среды в филиале будет расширен дверной проем в туалетную комнату, полностью обновится входная группа, крыльцо с пандусом, будут размещены тактильные таблички.

В Мурманске открыто уже 7 модельных библиотек, из них 2 библиотеки модернизированы по модельному стандарту на средства городского бюджета, 5 библиотек – в рамках реализации национального проекта «Культура».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24464&page=1