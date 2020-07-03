В Мурманске появится новая модельная библиотека

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили библиотеку на проспекте Ленина, 94. Здесь подошёл к концу большой ремонт. Выполнена перепланировка помещений, выровнены полы, произведена замена электропроводки, труб водоснабжения, завершены отделочные работы.

– Новую модельную библиотеку мы создаем совместно с Правительством Российской Федерации и Правительством Мурманской области. Ремонт произведен за счет муниципального бюджета, а мебель и оборудование закуплены за счет средств, выделенных в рамках национального проекта «Культура», – отметил Евгений Никора. – Уверен, что эта библиотека будет образцом того, как можно организовать работу подобных учреждений. Она всегда была востребована мурманчанами, а после модернизации филиала его популярность станет еще на порядок выше.

Проект «Удобная библиотека» вошёл в десятку лидеров-победителей по России и успешно реализуется в здании, являющимся объектом культурного наследия. В помещениях разместятся несколько залов.

«Многофункциональный зал» – зона комфортного чтения отдельно для каждой возрастной категории, территория семейного чтения, автоматизированные места для пользователей, лаундж-бокс для встреч и общения малых групп пользователей или индивидуального пребывания, стены для художественно-творческой реализации, зона виртуальной реальности для просмотра познавательных программ, виртуальных экскурсий и путешествий.

«Умный зал» – высокотехнологичная территория для интеллектуального и творческого развития детей, площадка для проведения различных мероприятий. Здесь появятся стеллажи-ступени и окна с возможностью для сидения на подоконниках. В центре зала разместится интерактивный «умный» пол с играми для развития детей, рядом - детский сенсорный терминал с образовательными программами для малышей, интерактивная доска.

– Нельзя не вспомнить о том, что первые в стране модельные библиотеки появились именно в Мурманске, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Наш дизайн-проект «Доброжелательная библиотека» стал одним из пяти победителей конкурса национального проекта «Культура», и благодаря этому две библиотеки нового типа открылись в Мурманске в прошлом году. Появление еще одного учреждения такого высокого уровня, безусловно, станет значимым событием культурной жизни нашего города.

В помещениях библиотеки еще необходимо смонтировать мебель и разместить оборудование. Дополнительное время потребуется и на организацию коммуникационных сетей. Открытие библиотеки запланировано на начало нового учебного года.