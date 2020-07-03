Президент РФ подписал указ о внесении поправок в Основной закон страныВидеопоздравление работников Мурманского морского торгового порта с профессиональным праздником
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.20 15:50

В Мурманске появится новая модельная библиотека

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили библиотеку на проспекте Ленина, 94. Здесь подошёл к концу большой ремонт. Выполнена перепланировка помещений, выровнены полы, произведена замена электропроводки, труб водоснабжения, завершены отделочные работы.

– Новую модельную библиотеку мы создаем совместно с Правительством Российской Федерации и Правительством Мурманской области. Ремонт произведен за счет муниципального  бюджета, а мебель и оборудование  закуплены за счет средств, выделенных в рамках национального проекта «Культура», – отметил Евгений Никора. – Уверен, что эта библиотека будет образцом того, как можно организовать работу подобных учреждений. Она всегда была востребована мурманчанами, а после модернизации филиала его  популярность станет еще на порядок выше.

Проект «Удобная библиотека» вошёл в десятку лидеров-победителей по России и успешно реализуется в здании, являющимся объектом культурного наследия.  В помещениях разместятся несколько залов.

«Многофункциональный зал» – зона комфортного чтения отдельно для каждой возрастной категории, территория семейного чтения, автоматизированные места для пользователей, лаундж-бокс для встреч и общения малых групп пользователей или индивидуального пребывания, стены для художественно-творческой реализации, зона виртуальной реальности для просмотра познавательных программ, виртуальных экскурсий и путешествий.

«Умный зал»  –  высокотехнологичная территория для интеллектуального и творческого развития детей, площадка для проведения различных мероприятий. Здесь появятся стеллажи-ступени и окна с возможностью для сидения на подоконниках. В центре зала разместится интерактивный «умный» пол с играми для развития детей, рядом - детский сенсорный терминал с образовательными программами для малышей, интерактивная доска.

– Нельзя не вспомнить о том, что первые в стране модельные библиотеки появились именно в Мурманске,  – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Наш дизайн-проект «Доброжелательная библиотека» стал одним из пяти победителей конкурса национального проекта «Культура», и благодаря этому две библиотеки нового типа открылись в Мурманске в прошлом году. Появление еще одного учреждения  такого высокого уровня, безусловно, станет значимым событием культурной жизни нашего города.

В помещениях библиотеки еще необходимо смонтировать мебель и разместить оборудование. Дополнительное время потребуется и на организацию коммуникационных сетей. Открытие библиотеки запланировано на начало нового учебного года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:40«Главный Храм Вооруженных сил». Документальный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Яблоки продолжают лидировать по росту цен в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4,6 млрд кВтч электроэнергии за I полугодие 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 650 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика