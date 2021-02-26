В Мурманске появится новая школа

В столице Заполярья продолжается реализация национального проекта «Образование». Так, согласно планам, в Мурманске должна появиться ещё одна общеобразовательная школа. Она разместится в переулке Казарменном. Глава администрации областного центра Евгений Никора вчера встретился с представителями подрядной организации, ответственной за строительство образовательного учреждения.

– Подрядчик, с которым мы будем работать, уже имеет опыт строительства в нашем регионе. Совсем недавно АО «Военно-строительная компания» завершила возведение госпиталя для Министерства обороны в Североморске, – рассказал Евгений Никора. – Мы будем строго контролировать работу подрядной организации. Со своей стороны постараемся создать все условия, чтобы строительство шло самым продуктивным образом.

– Мы уже строили раньше школы в других городах России, – пояснил Евгений Горбачев, представитель АО «ВСК». – Проектом предусмотрено все необходимое для образовательного процесса. Помимо общепринятых предметных классов, спортивного зала и столовой в здании также будут организованы помещения для «Ресурсного центра хим-био», военно-патриотического клуба с электронным тиром, кабинет робототехники, школьная телестудия, универсальный кабинет для занятий техническим творчеством и не только.

Школа рассчитана на 800 мест. Здесь смогут заниматься дети с 1 по 11-й класс.

Стоит отметить, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» в Мурманске планируется начать строительство ещё одной школы на 500 мест на улице Советской.