В Мурманске появится новое молодёжное пространство

В настоящее время на базе филиала №2 «Центральная городская библиотека г. Мурманска» на улице Нахимова, 17 реализуется проект «СОПКИ», инициированный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Как сообщает администрация города Мурманска, в обновленном пространстве появится городская гостиная, где будут проводиться тренинги, лектории, встречи с интересными людьми, литературные баттлы, мозговые штурмы, выставки и многое другое.

В библиозале помимо чтения посетители смогут устраивать камерные мероприятия и мастер-классы, встречи участников клубов (литературного, любителей комиксов и других). Кроме того, после ремонта будут организованы творческая лаборатория, «Игровая станция», компьютерный зал, фотозона и буфет.

В этом году в Мурманске также появятся «СОПКИ.СПОРТ» на улице Беринга, 24.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25197&page=1