В Мурманске появится новое пространство для молодёжи «СОПКИ.СПОРТ»

Оно расположится на улице Беринга, 24. Проект «СОПКИ.СПОРТ» реализуется в столице Заполярья в рамках плана «На Севере — жить», инициированного губернатором области Андреем Чибисом.

Как сообщает администрация города Мурманска, в настоящее время в помещении в самом разгаре отделочные работы, закуплен инвентарь и оборудование. Также в зале будут установлены современные раздевалки с индивидуальными шкафчиками для комфорта посетителей.

Ход работ проконтролировал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

— Проект «СОПКИ.СПОРТ» крайне востребован. В достаточно небольшом помещении смогут одновременно заниматься 15-20 ребят, — отметил Юрий Сердечкин. - Здесь установим современные тренажёры, в зале обязательно будет присутствовать инструктор, чтобы помогать посетителям.

Важно, что для молодёжи до 35 лет посещение спортивного пространства будет бесплатным.

Напомним, «СОПКИ.СПОРТ» признаны лучшим спортивным проектом 2022 года в России.

В этом году в Мурманске появится ещё одно молодёжное пространство «СОПКИ» в Росте на базе филиала №2 Центральной городской библиотеки (ул. Нахимова, 17).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25409&page=1