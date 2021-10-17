В Мурманске появится первый арктический центр обработки данных

В 2022 году компания «Ростелеком» на территории областного центра запустит в эксплуатацию первый на Кольском полуострове центр обработки данных (ЦОД). Он поможет обеспечить надёжными системами хранения информации и вычислительными ресурсами государственный и бизнес-сегменты области.

16 октября в Центре управления регионом состоялось подписание соглашения о создании такого арктического центра обработки данных между правительством Мурманской области и компанией «Ростелеком». Подписи под документами поставили губернатор Андрей Чибис и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

«В сфере цифровизации за прошедшие два года нам удалось добиться очень важных результатов. Во-первых, Мурманская область по уровню цифровизации стала вторым регионом в Северо-Западе. Во-вторых, мы стали вторым субъектом по доступности в режиме цифры важных социальных услуг. В том числе наша Единая цифровая платформа управления регионом, на которую сейчас заведены стройки, договоры, поручения, дорожные карты и прочее, стала победителем среди лучших практик в цифровизации, – отметил Андрей Чибис. – И, конечно, объём данных радикально увеличивается, поэтому такой центр поможет хранить и обрабатывать информацию. И второй принципиально важный момент, центр необходим для нашего бизнеса, который сегодня также очень активно занимается снижением издержек и повышением эффективности и производительности труда».

Глав региона добавил, что совместно с компанией «Ростелеком» начнётся работа в части подготовки кадров для цифровой экономики Мурманской области.

«Сегодня всё становится цифровым, и, соответственно, здесь важен и уровень компетенций специалистов. Поэтому чем раньше мы будем получать квалифицированных работников, тем лучше, так как всё сейчас переходит на цифровой рейс, внедряются современные технологии», – подчеркнул губернатор.

Так, арктический центр обработки данных станет площадкой для создания единой IT-инфраструктуры региона, где государственные и бизнес-структуры смогут разместить своё оборудование и пользоваться широким спектром облачных сервисов, оптимизировав затраты на содержание локальных систем.

«Проектирование центра обработки данных будет в первую очередь направлено на бизнес-сообщества. И, конечно, мы предоставим возможность размещать и государственные сервисы в центре обработки данных. Мы верим, что локальные центры, которые располагаются в центрах субъектов Российской Федерации, позволят выступать таким дополнительным локомотивом для цифровизации промышленности в регионах, и в том числе цифровизации разного рода и направлений народного хозяйства – как медицины, так и образования, внедрения в эти сферы самых современных цифровых сервисов, взаимодействия государства с жителями, бизнесом», – рассказал Александр Логинов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам вице-президента – директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», к работе по созданию ЦОД планируется приступить либо в конце этого года, либо в начале следующего. Плановый срок завершения проекта – июль 2022 года.

Появление ЦОД на территории Мурманской области соответствует Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечению национальной безопасности на период до 2035 года. Это важное инфраструктурное событие для всех, кто занят в построении цифровой экономики. Также наличие дата-центра в Кольском Заполярье станет драйвером развития региона и усилит статус России как научного лидера.