В Мурманске поздравляют мам малышей, родившихся в День защиты детей

«Родился читателем» – традиционная акция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой. В этом году мероприятие проходит 2 июня во всех родильных домах города Мурманска.

В этот день представители библиотеки бесконтактно поздравят мам, дети которых родились 1 июня. Им помогут сотрудники профильных подразделений Мурманского областного клинического многопрофильного центра, которые вручат мамам подарочные наборы. В них войдут литература с советами по воспитанию и уходу за ребёнком, книга для чтения малышам, экземпляр Конвенции ООН о правах ребёнка и комплект памяток для мам о пособиях, льготах и их правах.

Специалисты областной детско-юношеской библиотеки также напомнили, что совместное чтение сближает маму и малыша, а знакомство с литературой по психологии, педагогике и уходу за детьми позволяет родителям сделать контакт с ребёнком максимально эффективным.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году к традиционной акции присоединился благотворительный клуб «28 петель Мурманск». Его участники вяжут и безвозмездно передают в Мурманский областной перинатальный центр шерстяную одежду и пледы для малышей, родившихся раньше срока, а также уникальные игрушки-комфортеры. Такие вязанные «осьминожки» благоприятно влияют на нервную систему и стимулируют психоэмоциональное развитие ребёнка, дают ему ощущение комфорта и защищённости.