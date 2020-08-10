В Мурманске предприниматель, осуществлявший деятельность без лицензии, незаконно заработал свыше 34 миллионов рублей

Мурманчанин 1968 года рождения обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, которая позволила ему извлечь доход в особо крупном размере.

Следствием установлено, что мужчина ранее являлся директором коммерческой организации, занимающейся перевозками пассажиров с использованием маломерных судов. Заведомо зная о необходимости получения лицензии на данный вид деятельности, в нарушение требований федерального законодательства, злоумышленник в течение двух лет от имени фирмы заключал и исполнял договоры об оказании услуг по перевозке пассажиров разъездным катером. Стоит отметить, что владельцем катера являлся сам обвиняемый.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение дохода, на расчётный счёт организации были перечислены денежные средства в общей сумме свыше 34 миллионов рублей.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по п. «б» части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемого может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.