В Мурманске представили бюст писателя Дмитрия Коржова

В своей мастерской известный скульптор Александр Арсентьев презентовал глиняный макет бюста участникам встречи, среди которых были члены рабочей группы по увековечению памяти Дмитрия Валерьевича и его близкие друзья.

Дмитрий Коржов – поэт, прозаик, журналист и литературный критик, ушёл из жизни 27 декабря 2023 года. Инициатива установки бюста на аллее писателей возле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки принадлежит его друзьям и коллегам. Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса, Министерства культуры региона и депутатов Мурманской областной Думы из бюджета выделены средства на создание и установку памятника.

Участники встречи осмотрели работу и внесли небольшие коррективы. Так, принято решение, что на бюсте будет выгравирована надпись со строками из последнего романа мурманского прозаика «Полюшко-поле»: «Важно, чтобы был человек. Тот, кто зажигает свет. Даже когда он, этот свет, никому не нужен. Или только кажется таковым». С таким предложением выступил член Союза писателей России, архивист Дмитрий Ермолаев.

Сейчас скульптор Александр Арсентьев приступил к отливке бюста в мраморе. Торжественное открытие состоится 22 мая, в день рождения писателя и накануне Дня славянской письменности и культуры.

Отметим, что правительство Мурманской области и региональный Минкульт активно поддерживают инициативы по увековечиванию памяти о выдающихся земляках. Установка бюста Дмитрия Коржова станет ещё одним важным шагом в сохранении культурного наследия нашего региона, отмечает Министерство культуры Мурманской области.

Фото (ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник»): https://gov-murman.ru/info/news