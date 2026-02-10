Неслыханная для IT-рынка ситуация за очень много лет - Айгюн КурбановаКадровый центр «Работа России» и порт «Лавна» проведут в Мурманске рекрутинговый тур
В Мурманске представили новые книги саамских авторов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книжных новинок саамских авторов. Мероприятие, приуроченное к Международному дню саамов, стало символическим мостом между эпохами – оно связало современные литературные достижения с многовековыми традициями саамского народа.

Торжественную часть открыла Надежда Чупрова, руководитель Центра народов Севера и межнационального сотрудничества, председатель Мурманского отделения Ассамблеи народов России. Надежда Ивановна приветствовала собравшихся и напомнила об утрате талантливой саамской поэтессы Натальи Богдановой, скоропостижно ушедшей из жизни 19 января 2026 года. Присутствовавшие почтили её память минутой молчания.

Последовавшие выступления подарили каждому возможность прикоснуться к миру творчества и таланта Натальи Алексеевны. Её дочь, Мария Дюжилова, поделилась воспоминаниями о маме и тёплыми семейными историями. Юное дарование из посёлка Молочный Дарина Шаршина трогательно прочитала стихотворение из изданного в прошлом году сборника поэтессы «Мелодии природы». А старейшина Ассоциации кольских саамов Нина Афанасьева дополнила этот вечер своими личными воспоминаниями, также прочитав её стихи.

Продолжилась встреча знакомством публики с детской сказкой-раскраской «Сымман и чахкли», созданной творческим дуэтом Ассоциации кольских саамов Еленой Алмазовой и художником Ольгой Шаршиной. Сюжет сказки вдохновлен старинной саамской легендой «О чахлыне», впервые записанной известным этнографом Александром Ященко ещё в далеком 1887 году, однако имя первоначального сказителя осталось неизвестным. Книга призвана не только развлечь юных читателей, но и познакомить их с богатым фольклорным наследием саамов.

Атмосферу мероприятия органично дополнил мини концерт саамского барда Ивана Матрехина. Под аккомпанемент гитары он исполнил несколько композиций, наполнив зал мелодиями Севера. В рамках презентации Иван Яковлевич представил переизданный сборник «Белый олень», в который вошли как ранее опубликованные, так и новые его стихи и песни.

Подводя итоги душевной встречи, посвящённой культуре и литературе коренного народа Кольского полуострова, Надежда Чупрова подчеркнула важность мероприятий такого формата: «Этот день вновь показал нам, как важно сохранять и передавать культурное наследие, объединяя поколения через творчество, слово и память, особенно в Год единства народов России. Спасибо всем, кто был с нами, кто делился памятью, словом и музыкой. Культура жива, пока ее творят и передают».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561924/#&gid=1&pid=6

