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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.23 17:00

В Мурманске представители профессионального сообщества в сфере недвижимости обсудили программу «Арктическая ипотека»

В минувшие выходные в Мурманске состоялась встреча для тех, кто заинтересован в покупке, продаже и строительстве жилья в рамках программы «Арктическая ипотека», инициированной главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом РФ Владимиром Путиным.

В одном из залов детско-юношеской библиотеки собрались порядка 35 представителей профессионального сообщества в сфере недвижимости: риелторы, представители компаний-застройщиков и банковских организаций. Гостем мероприятия стал и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Ранее такие мероприятия не проводились. Сейчас же это вопрос наиболее актуален в преддверии возобновления программы «Свой дом в Арктике», которая реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить», а также в связи с началом действия «Арктической ипотеки». На участие в программе уже поступило более 800 заявок и более 250 уже оформлено. Как любая новая программа, она требует усовершенствования. Определенные решения уже приняты, ряд предложений ещё будет направлен. Продолжаем работать вместе с коллегами из федерального центра», – отметил Алексей Грачиков.

В ходе мероприятия его участники в том числе обсудили нововведения, принятые на федеральном уровне 15 декабря. Так, в этот день по поручению Президента России Владимира Путина было подписано постановление об увеличении предельного размера льготного кредита с 6 до 9 миллионов рублей при приобретении жилья площадью свыше 60 квадратных метров.

Еще одно нововведение, принятое накануне встречи, – это расширение мер поддержки на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Этот момент также потребовал разъяснения.

Немаловажным вопросом стало и ограничение по стоимости квадратного метра, установленного на федеральном уровне. Алексей Грачиков ещё раз напомнил профессиональному сообществу, что этот вопрос также прорабатывается.

«На данный момент обсуждается возможность расчёта стоимости квадратного метра общей площади жилых помещений в новостройках региона на основании сведений застройщиков о сделках. Проработка этого вопроса уже была поддержана президентом Владимиром Путиным в рамках совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, состоявшегося накануне в Архангельске», – отметил глава регионального Минстроя.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в число поддержанных главой государства предложений также вошли вопросы включения в программу участников СВО и боевых действий как отдельной категории граждан, без ограничения по возрасту, и возможности снятия ограничений по стажу работы в регионе для врачей и учителей.

Для жителей региона работает «горячая линия» по «Арктической ипотеке» по номеру телефона +7 (8152) 567-967.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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