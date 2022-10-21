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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 08:45

В Мурманске представят аудиоэкскурсию «Северный рубеж», посвященную разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова стартует новый проект – аудиоэкскурсия «Северный рубеж». Лейтмотивом проекта стал разгром немецко-фашистских войск в Заполярье.

Во время Великой Отечественной войны Кольское Заполярье стало Северным рубежом – границей, которую не смогли преодолеть немецкие войска. Экскурсия поможет участникам узнать, какой ценой завоевано мирное небо и почтить память павших героев. Маршрут начинается от здания Драматического театра и завершается у Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В аудиоэкскурсии прозвучат авторские аранжировки Андрея Щербакова, песни в исполнении участников ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы и ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, а также песня «Зенитчицы» на слова Алексея Косаревского и музыку Алексея Морева.

Премьера аудиоэкскурсии состоится 28 октября в 12.00. Посетить мероприятие можно по «Пушкинской карте», билетам, приобретенным онлайн или в кассе Дворца культуры.

Как сообщает региональное Министерство культуры, летом областная «Кировка» впервые представила иммерсивный променад «Если город заговорит». Идея создания аудиоспектакля была поддержана грантом губернатора Мурманской области на проекты для творцов в области современного искусства. С момента старта проекта услышать голос родного города и узнать интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска смогли сотни северян.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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