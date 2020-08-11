В Мурманске представят новую книгу о жителях саамского поселения Варзино

В рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» Центром народов Севера издано научно-популярное краеведческое издание «Варзино…Мы помним тебя, малая Родина!».

Произведение является результатом многолетнего труда саамского общественного деятеля Нины Афанасьевой, которая посвятила свою работу жителям деревни Варзино, где она провела свое детство и юность. В издании представлены посемейные (родовые) списки бывших жителей деревни с XIX века и до наших дней, фотоматериалы, рассказы и исторические документы.

В связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в регионе, о дате и месте проведения презентации книги «Варзино…Мы помним тебя, малая Родина!» Центр народов Севера проинформирует дополнительно.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, организации, имеющие статус юридического лица, могут пополнить свой библиотечный фонд новым произведением саамского автора уже сейчас.

Дополнительную информацию можно получить в Центре народов Севера по телефону 8 (815 2) 411 - 501, электронной почте centr_kmns@inbox.ru.

Напоминаем, книги, изданные в рамках государственной программы, распространяются Центром народов Севера на безвозмездной основе.