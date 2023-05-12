В Мурманске представят «Текстильные истории»

Торжественное открытие городской выставки декоративно-прикладного искусства состоится 13 мая в 14 часов в Выставочном зале города Мурманска.

На экспозиции, посвященной текстильным изделиям, свои работы представят 13 мастеров из Мурманска, Кировска и Междуречья. Все они творят в различных техниках — батик, гобелен, ткачество, классическое и современное лоскутное шитьё, народная и авторская игрушка.

Как сообщает администрация города Мурманска, выставка станет площадкой для обмена опытом между начинающими и опытными мастерами.

Посетить экспозицию «Текстильные истории» сможет любой желающий до 14 июня.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24964&page=1