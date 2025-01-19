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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.25 16:00

В Мурманске представят уникальную российско-латиноамериканскую антологию поэзии

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» пройдёт презентация антологии «Солнечный ветер», которая будет представлена в России впервые.

Напомним, «Солнечный ветер» – первая билингвальная (двуязычная) антология, в которую вошли произведения 32 современных отечественных и латиноамериканских авторов. Участниками проекта от нашей страны стали известные поэты и переводчики: Нина Ягодинцева, Юрий Татаренко, Андрей Расторгуев и другие, а также члены Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов и Екатерина Яковлева. Координатор проекта — поэт и переводчик Лена Альмалибре.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, на презентации зрители узнают об антологии, истории её создания, смогут задать вопросы авторам-участникам из Мурманской области. Гостей ждут выступления с чтением стихов российских и латиноамериканских поэтов, а также танцевальные и музыкальные номера в исполнении театра-студии фламенко «Nuevo dia» и Александра Кочича.

Презентация пройдет 24 января в 19.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Вход свободный.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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