В Мурманске презентовали книгу о партизанском движении

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошла презентация книги-рукописи Сергея Куроедова «Записки партизана».

Уникальный документ пролежал в закрытом архиве 80 лет, символично, что издана рукопись в год 80-летия разгрома фашистских войск в Заполярье.

Автор книги Сергей Куроедов родился в Полтаве 1 сентября 1916 года. Во время Великой Отечественной войны в числе организаторов партизанской борьбы в Кольском Заполярье был командиром отряда «Советский Мурман», участвовал в походах в тылы противника. В 60-е года Сергей Демьянович служил начальником УВД Мурманского облисполкома. Затем трудился на такой же должности в Калуге, ушёл из жизни в 1997 году.

Книга знакомит с героическими подвигами простых людей, переживших трагические события в условиях Крайнего Севера. Во время походов Сергей Куроедов вёл дневник, куда записывал имена всех партизанов своего отряда, пройденные с ними расстояния и направления. Также автор рассказывает об стойкости и мужестве северян, объединяя читателей вокруг важных ценностей и памяти о прошлом нашей страны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28807&page=1