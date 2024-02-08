В Мурманске презентовали литературу и цифровые продукты саамских авторов

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке 6 февраля прошёл вечер, посвящённый празднованию Международного дня саамов, в ходе которого презентовали литературу и цифровые продукты саамских авторов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, литература на саамскую тематику издана Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества в 2023 году. Автор сборника стихов на русском языке «Край ты мой просторный» Нина Афанасьева представила своё произведение и рассказала об истории его создания.

Стихи в сборнике структурированы по блокам: стихи, посвящённые миру вещей, материальной культуре народов Севера; стихи русских поэтов о Севере; стихи саамских поэтов о родной земле; стихи народов Дальнего Востока, Северо-Восточной Сибири.

В первую часть сборника автор-составитель включила стихи, которые знакомят читателя с уникальными предметами быта, особенностями национального костюма, обычаями и интересными природными явлениями, а также самобытностью северных народов, их умением приспосабливаться к жизни в суровых климатических условиях, использовать природные ресурсы в целях сохранения тепла в жилище, удачной охоты, рыбной ловли и другого.

Сборник «…на краю земли саамы жизнь свою нашли…» Нины Ежовой состоит из сценариев урока литературы, библиотечных и литературно-познавательных часов, игровых программ с национальным компонентом для работы специалистов библиотечных систем и педагогов. Он составлен с целью популяризации опробованных автором на практике сценарных материалов, которые могут быть использованы для постановок программ для детей и подростков школьного возраста.

Русско-саамский онлайн-переводчик создан по проекту родовой общины «Лопарская» при финансовой поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области.

Онлайн-словарь продемонстрировала член общины «Лопарская», руководитель Кольского отделения Ассоциации кольских саамов Полина Харыбина. Она рассказала о возможностях и интерфейсе цифровой новинки. Переводчик позволяет с лёгкостью находить нужное слово с примером использования в предложении, задавать поиск по частям речи и топонимам.

Фото: https://gov-murman.ru