В Мурманске презентовали мультпроект «Я жду Нюфоцея Бэч», созданный по книге Николая Колычева

Правительство Мурманской области продолжит активно поддерживать проекты в сфере культуры и искусства. В 2021 году не менее 5 млн рублей направят на развитие литературного творчества на Севере. Об этом сегодня на встрече с участниками литературного десанта «Арктикой Россия прирастать будет» сообщил губернатор Андрей Чибис. Глава региона принял участие в презентации анимационного мультсериала «Я жду Нюфоцея Бэч», основанного на произведении мурманского поэта и прозаика Николая Колычева.

«Радует, что произведения мурманских авторов трансформируются в новые форматы. На мой взгляд, это качественный анимационный фильм, который достоин продвижения не только на всероссийском уровне, но и на международной арене», – поделился впечатлением после презентации проекта Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, показ пилотных серий мультфильма состоялся в Мурманской областной научной библиотеке. Среди участников литературной встречи – представители Союза писателей России. Впервые делегация общероссийской организации прибыла в наш регион в таком широком составе. Члены творческой группы мультипликационного сериала рассказали, как создавался проект «Я жду Нюфоцея Бэч». Он направлен на продвижение литературного героя, придуманного нашим земляком. Книга «Нюфоцей Бэч» была написана Николаем Колычевым в 2015 году, визуальный образ волшебного человечка придуман мурманской художницей Людмилой Корепиной. Год спустя издание вышло в свет тиражом 1500 экземпляров, который был распространен в детских учреждениях и библиотеках.

«Без культуры и творчества, без людей, которые дают духовную пищу тем, кто живет на Севере, Арктику развивать не получится. Такие проекты, с одной стороны, повышают качество жизни, с другой – продвигают Мурманскую область. Инвестировать в культуру важно, и региональное правительство, безусловно, продолжит эту работу. В этом году приняли решение направить минимум 5 млн рублей на развитие литературного творчества», – прокомментировал Андрей Чибис.