В Мурманске презентовали национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Ледовом дворце Мурманска Федерация хоккея России представила национальную программу подготовки российских хоккеистов «Красная машина», которая создана на основе достижений советской школы с учетом лучших зарубежных практик. Представители Федерации отмечают, что программа на данный момент является самой современной в мире.

Презентацию открыла заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Хочу отметить важность проводимой Федерацией хоккея России работы по внедрению такого уникального продукта, как национальная программа «Красная машина», и выразить благодарность, что сегодня эта программа презентуется именно в нашем регионе, именно для наших тренеров, – отметила Елена Дягилева. – Наблюдая за успехами наших хоккеистов можно с уверенностью сказать, что программа работает».

Впервые презентация прошла в 2019 году, на ней были представлены теоретические пособия для игроков в возрасте от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей, а также новое мобильное приложение с видеоуроками: онлайн-помощник в работе хоккейного тренера.

Программа позволяет российским хоккеистам заниматься по единой системе спортивного образования и включает в себя рекомендации по упражнениям, тактике игры, питанию, психологической подготовке. В настоящий момент она проходит этап внедрения в хоккейных школах страны, по ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600 детско-юношеских спортивных школах и специализированных учреждениях.

Как сообщает региональное Министерство спорта, презентации программы уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Сочи, Норильске, Ханты-Мансийске, Туле, Кургане, Сочи, Новосибирске, Уфе, Новомосковске, Красноярске, Омске, Самаре, городах Республики Крым.

В Мурманске мероприятия программы проходили в течение двух дней – 1 и 2 апреля. Участие в ней принимали тренеры по хоккею, а также спортивная общественность региона. В первый день прошла презентация программы и серия лекций по технике владения коньками, клюшкой и шайбой, а также практические мастер-классы для тренеров возрастных групп 5-7 лет. Во второй день состоялась серия лекций по педагогическим технологиям организации занятий на льду для тренеров возрастных групп 8-10, 11-13 и 14-16 лет. Также прошли мастер-классы для тренеров возрастных групп 8-10 лет.