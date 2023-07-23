В Мурманске презентовали настольную игру про северное сияние

В Мурманске в молодёжном пространстве «СОПКИ» прошла презентация настольной игры «Поймай северное сияние». В мероприятии приняли участие председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев и генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» Анастасия Иванова.

«Мы обратились к разработчикам настольных игр с идеей о том, что мы хотим сделать игру с северным сиянием. Вообще идея обличить северное сияние в игровой форме достаточно сложна, так как много технических моментов. Сама система игры сначала кажется сложной», – рассказала Анастасия Иванова и подчеркнула, что при создании игры было много непростых моментов – сбор контента и понимание, как выстроить систему, чтобы игра была увлекательная и к ней хотелось возвращаться.

Около полугода ушло у создателей игры от зарождения идеи и до её реализации. В записи интерактивной части игры приняли участие 12 представителей туристической индустрии региона, а также учёные. Тексты из игры согласовывались с научными институтами области.

«В год экологически ответственного туризма, мы провели большое исследование природных территорий и маршрутов. Мы решили сделать игру не только про самое явление, но и про историю Кольского полуострова и Мурманской области, а также про возможность путешествия по региону», – рассказал Александр Елисеев.

Напомним, премьера игры состоялась на восьмом арктическом фестивале «Териберка», который состоялся 15-16 июля 2023 года.

Как сообщает региональный комитет по туризму, протестировать настольную игру и приобрести её можно в Туристском информационном центре Мурманской области по адресу: г. Мурманске, просп. Ленина, 82, 1-й этаж.

Фото: https://gov-murman.ru