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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 16:00

В Мурманске презентован региональный план мероприятий, приуроченных к Году семьи

Распоряжением губернатора Андрея Чибиса утверждён региональный план мероприятий Года семьи. В столице Кольского Заполярья во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялась торжественная презентация плана.

Так, в рамках открытия областного конкурса семейного творчества «Родные люди» министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев рассказал о запланированных мероприятиях и ключевых событиях утвержденного плана.

«Наш региональный план включает более 350 мероприятий в различных сферах: от социальной политики до масштабных культурных и спортивных мероприятий. В Год семьи особенно важно, что в мероприятиях задействованы все ведомства и все уровни власти, а многие мероприятия носят межведомственный характер. Но самое главное – большинство событий направленно на активное участие в них заполярных семей. Например, только в день открытия Года семьи, который прошёл во всех муниципалитетах 3 февраля, в регионе было проведено свыше 50 торжественных мероприятий, в которых приняли участие более 4000 северян», — подчеркнул Сергей Мякишев.

Министр отметил, что мероприятия будут проводиться на более чем 40 крупных региональных площадках. Они охватят все аспекты социальной и культурной жизни северян: массовые культурные и семейные праздники, фестивали, спектакли, концерты, творческие семейные конкурсы, мастер-классы, спортивные события для всей семьи и многое другое.

Отдельный акцент Сергей Мякишев сделал на мероприятиях плана во всех значимых социальных объектах Мурманской области. Так, жители региона, желающие активно, интересно и с пользой провести время всей семьёй, могут посетить мероприятия в современных библиотеках, домах культуры, музеях, спортивных объектах, а также пространствах «СОПКИ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Региональный план доступен на официальном сайте Года семьи по ссылке.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Год семьи проводится в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей. План основных мероприятий года утвержден правительством РФ. Кроме того, каждый регион разработал собственный план мероприятий. В течение года программа Года семьи охватывает 89 субъектов России и рассчитана на взрослых и детей всех возрастов.

Открытие Года семьи в Мурманской области состоялось 3 февраля. Торжественные мероприятия прошли одновременно во всех муниципалитетах области, с центральным событием в областном театре кукол, где губернатор Андрей Чибис дал торжественный старт Году семьи в регионе.

Всего по данным переписи населения в Мурманской области насчитывается более 163,5 тысячи семей. 70% из них – семьи с детьми всех возрастов.

 

Фото (Александр КУЧЕРУК): https://gov-murman.ru

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