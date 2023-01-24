В Мурманске презентуют книгу «Полярный рай: тридцать лет и три года заповедника «Пасвик»

В Мурманске пройдёт презентация книги об истории государственного природного заповедника «Пасвик». Мероприятие состоится в областной научной библиотеке 27 января в 14.00 (4-й этаж, подиум-холл).

Автор книги «Полярный рай: тридцать лет и три года заповедника «Пасвик» Александра Горяшко представила воспоминания создателей и сотрудников, коллег и волонтеров. В книге использованы материалы научных и популярных публикаций заповедника, документы из его архива. Рассказ иллюстрируют около 300 архивных и современных фотографий, многие из которых публикуются впервые.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в ходе презентации гостей познакомят с маршрутами, экотропами и программами заповедника на 2023 год. Вниманию будет представлен новый маршрут «Экотропа «Глухая плотина».

На встрече также разъяснят правила пограничного режима и оформления проезда на территорию заповедника «Пасвик».

В завершение будет работать открытый микрофон, где любой участник сможет задать волнующие вопросы, высказать мнение, внести предложения.



Ознакомиться с программой мероприятия, а также зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке.

Фото предоставлено Государственным природным заповедником «Пасвик».