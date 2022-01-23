В Мурманске при государственной поддержке открыт новый медицинский офис

22 января при государственной поддержке в Первомайском округе Мурманска открыт новый медицинский офис CMD по франшизе федеральной сети «Центр молекулярной диагностики». В торжественной церемонии приняли участие министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова и директор регионального инновационного бизнес-инкубатора Денис Скрыганов.

Компания «Синтез-Мурман» стала победителем областного конкурса грантов на приобретение франшизы, привела в соответствие санитарным требованиям помещение на улице Беринга, закупила новейшее оборудование и получила лицензии на новые виды деятельности.

Новый медицинский офис оборудован смотровыми и диагностическими кабинетами (урология, гинекология, УЗИ, ЭКГ), а значит, пациенты смогут не только сдать пробы на диагностику, но и получить узкопрофильные консультации специалистов.

«Нам очень приятно видеть, когда усилия правительства Мурманской области по созданию комфортного налогового режима и механизмов поддержки предпринимателей в итоге приводят к появлению новых проектов, новых рабочих мест и новых качественных и доступных сервисов для северян. В этом году также запланированы конкурсы грантов на приобретение франшизы и грантов «Губернаторский стартап», мы ждём и готовы поддержать новые интересные идеи и проекты наших предпринимателей!» - отметила Татьяна Русскова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436070/#&gid=1&pid=3