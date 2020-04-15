В Мурманске при поддержке бойцов СОБР «Росомаха» задержан подозреваемый в краже денежных средств в крупном размере

В правоохранительные органы Мурманска с заявлением о пропаже денег с банковской карты обратился мужчина. Он рассказал, что на его мобильный телефон пришло уведомление о списании 526 тысяч рублей. Заявитель также добавил, что накануне вечером находился в компании малознакомых людей в одном из заведений областного центра, после чего утром обнаружил пропажу банковской карты.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен оперативниками уголовного розыска. При силовой поддержке бойцов СОБР «Росомаха» Управления Росгвардии по Мурманской области злоумышленник был задержан.

Правоохранители установили, что мужчина тайно похитил у потерпевшего банковскую карту, которую полностью обналичил в одном из банкоматов города.

В настоящее время в отношении 32-летнего безработного, ранее судимого мурманчанина, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.