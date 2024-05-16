В Мурманске при поддержке регионального правительства состоялся первый карьерный форум «Развитие Арктики

Новые профессии в логистике». На площадке мероприятия в ДЦ «Азимут» встретились ведущие руководители промышленных компаний региона, профильных учебных заведений, а также 150 выпускников школ и студентов.

«Развитие Арктики. Новые профессии в логистике» – карьерный форум, нацеленный на создание и поддержание диалога между ведущими компаниями региона и будущими специалистами. Мероприятие прошло при поддержке генерального партнёра – центра «Арктические инициативы», Ассоциации полярников (АСПОЛ), проекта «Встреча поколений», Министерства по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики. Участие в форуме приняли специалисты Министерства образования и науки Мурманской области и Корпорации развития Мурманской области.

Форум призван привлечь внимание к среднему профессиональному образованию в Арктической зоне Российской Федерации, а также заинтересовать потенциальных работодателей и студентов, решая одну из приоритетных задач по развитию и формированию кадрового потенциала. Организатором выступило «Газпромнефть-Снабжение». Насыщенная программа включала дискуссии на актуальные темы по карьерным перспективам и возможностям, разбор целевых программ обучения ближайших лет, лекции от экспертов бизнеса, а также ярмарку работодателей и учебных заведений. Главным событием стала бизнес-игра, которая позволила окунуться в мир арктической логистики и пройти интерактивное профориентационное тестирование.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, сегодня Кольский полуостров – один из самых динамично развивающихся арктических регионов. Здесь реализуются масштабные инвестиционные проекты, направленные на развитие Севморпути, транспортной логистики, горнорудной промышленности, строительства, проекты по созданию качественной городской среды и новых мест отдыха для северян. И в ближайшие десять лет при поддержке правительства в Кольском Заполярье планируют запустить более трёхсот инвестиционных проектов, которые создадут десятки тысяч новых рабочих мест.

«Действительно, все инвестиционные проекты разные. В результате некоторых из них потребуется несколько новых сотрудников, а есть проекты крупных компаний, для работы на которых будут искать сотни высококлассных специалистов. И мы надеемся, что за счёт разнообразия работодателей каждый из вас, ребята, сможет найти для себя причину остаться на территории региона и приложить свои усилия к его развитию», – сказал директор департамента инвестиционного развития Корпорации развития Мурманской области Семен Калмыков.

«Форум «Новые профессии в логистике» – это возможность для студентов колледжей и учащихся старших классов узнать об актуальных программах, выбрать подходящую профессию и задать вопросы работодателям. Как бизнес мы видим необходимость инвестирования в эту сферу и вкладываем весь накопленный опыт и компетенции наших специалистов в развитие образовательной системы для подготовки кадров», – генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения» Евгений Брагар.

Фото: https://gov-murman.ru