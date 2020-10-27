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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.20 13:55

В Мурманске при содействии ОНФ появится новое арт-пространство для молодёжи

Проект культурного хаба «Контейнер холл», разработанный при содействии Общероссийского народного фронта в Мурманской области, получил грант на форуме «Таврида» по итогам конкурса молодежных инициатив. По задумке авторов, новое пространство, организованное в Мурманске, станет отличной площадкой для общения представителей творческой молодежи и реализации ими своих идей. Задумка принадлежит команде местных архитекторов, художников и танцоров, в их числе – члены регионального штаба Народного фронта Вячеслав Бурцев и Игорь Колобов, активисты Алексей Косых и Валентин Петров.

«В 2018 году команда местных арт-деятелей реализовала международный спектакль под открытым небом прямо на территории доков у ледокола «Ленин». Перформанс собрал более двух тысяч зрителей: несмотря на погодные условия, вся площадка у атомохода была заполнена. Тогда нам и пришла в голову идея о создании единого культурного кластера, который объединит множество творцов из разных креативных сфер», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Вячеслав Бурцев.

Объект будет состоять из девяти морских контейнеров с различным всесезонным функционалом. Внутри планируется разместить трибуну, сцену, открытый кинотеатр, кафе и магазин. Помещения хоть и расположены обособленно, но могут объединяться для проведения более крупных мероприятий. Объект в зависимости от нагрузки сможет «отключать» или изменять функции своих отсеков.

Конструкция и благоустройство прилегающей территории будущего проекта предусматривает активное использование и в холодную, и в теплую погоду. В зимний период, кроме катка и площадок под пикники, авторы намерены обустроить сноупарк, где реализуют и возможности для детского активного отдыха.

«Случайные прохожие и целенаправленно пришедшие смогут посещать постоянно работающие экспозиции, сидеть в кафе, знакомиться друг с другом и общаться. Быть может, именно эти знакомства впоследствии перерастут в более крепкие и станут основой для каких-то творческих союзов. Мы также надеемся на то, что реализация этого проекта заставит молодых людей задуматься о том, стоит ли уезжать с севера, и откроет новые возможности для раскрытия потенциала творческого сообщества Мурманска и всего Заполярья», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Игорь Колобов. 

Реализация проекта запланирована на май 2021 год.

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