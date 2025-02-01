В Мурманске при строительстве собора запланированы взрывные работы

ООО «ЭКС» информирует о том, что при строительстве объекта «Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор в г. Мурманске» с 1 по 28 февраля с 16 до 18 часов (резервное время - с 11.00 до 13.00) запланировано производство взрывных работ.

Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлет осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.