Мурманская область. Арктика (16+)01.02.25 12:00
В Мурманске при строительстве собора запланированы взрывные работы
ООО «ЭКС» информирует о том, что при строительстве объекта «Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор в г. Мурманске» с 1 по 28 февраля с 16 до 18 часов (резервное время - с 11.00 до 13.00) запланировано производство взрывных работ.
Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлет осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.
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