В Мурманске приглашенные эксперты поделились опытом с представителями регионального медиасообщества

Более 100 представителей регионального медиасообщества приняли участие в просветительской программе в рамках итогового мероприятия для СМИ, организованного министерством информационной политики Мурманской области. На обучающий семинар в Мурманск пригласили корреспондентов печатных и интернет-изданий, фотографов, блогеров, тележурналистов, радиоведущих, руководителей пресс-служб из муниципалитетов региона.

Программа состояла из трёх основных блоков. Открыла встречу Евгения Стулова, исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Темами её выступления стали коммуникационные кризисы, а также искусственный интеллект и дипфейки, их значение в современном информационном пространстве.

Также на площадке Центра управления регионом перед слушателями выступил эксперт ситуационного центра ФАДН России Федор Булашов с лекцией «Организация работы по выявлению в информационном пространстве предпосылок к обострению межэтнических отношений и их профилактике». Об актуальных тенденциях в государственной национальной политике и медиапроектах в сфере межнациональных отношений рассказали представители Дома народов России Алеся Дегтярева и Виктор Витковский.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, завершилась программа лекцией от ведущего «Первого канала» и практикующего психолога Сергея Тугушева. Сессия прошла в формате «вопрос-ответ». Спикер поделился с присутствующими секретами успешных публичных выступлений, участники сессии узнали, как выгодно презентовать себя во время интервью и как преодолеть страх перед аудиторией.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/