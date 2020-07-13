В Мурманске приступил к работе «Трудовой отряд СУЭК»

«Трудовой отряд СУЭК» приступил к работе в Мурманске. Его деятельность организована АО «Мурманский морской торговый порт» при содействии Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации Мурманска. На протяжении летних месяцев юноши и девушки пятый год подряд будут поддерживать порядок в парках и скверах областного центра. Помимо этого, им предстоит знакомство с историей города, его улиц и памятников, участие в общественных акциях и социально значимых проектах.

«В этом году в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции организация работы «Трудового отряда СУЭК» проводится с учётом особых мер безопасности. Мы не только, как обычно, обеспечиваем ребят защитными жилетами, перчатками и необходимым инвентарем, но также масками и средствами санитарной обработки», - рассказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «Мурманский морской торговый порт» Галина Чадаева.

Привлекать детей и подростков к общественно полезному труду – традиция Мурманского морского торгового порта. Главные цели проекта – обеспечить сезонную занятость подростков в период летних каникул и организовать их досуг, оказать помощь в профориентации, сформировать бережное отношение к объектам городской инфраструктуры. Для многих ребят работа в отряде станет началом трудовой биографии. Каждому будет заведена трудовая книжка, в которой первым местом работы станет «Трудовой отряд СУЭК». С учётом того, что в этом году в отряде много новичков, была создана особая должность – «Наставник». Им стал Виктор Тимченко, который уже четвертый год работает в составе отряда.

«В этом году в «Трудовой отряд СУЭК» пришло много 14-15-летних ребят и девушек. Знаю по себе, что тот опыт, который они получат в отряде, обязательно пригодится им в дальнейшей жизни», - сказал Виктор Тимченко.

Участники «Трудового отряда СУЭК» разделены на две команды, между которыми идёт товарищеское соревнование. Ребята уже трудились на Театральном бульваре, в сквере у Мурманского областного драматического театра, на Рябиновой аллее и аллее Поколений. Как отметила Галина Чадаева, в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание будет уделено объектам, связанным с героическими страницами обороны Заполярья. В частности, у памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны ребята приняли участие в акции «Белые голуби». В её рамках отрядам было необходимо сделать оригами голубей, а также нарисовать символы мира на асфальте. В завершение акции каждому участнику «Трудового отряда СУЭК» представители порта вручили фирменные ветровки и кепки, которые, как говорят ребята, ещё долгое время будут напоминать о первом рабочем опыте.