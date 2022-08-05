В Мурманске приступили к монтажу игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках

В Мурманске на площадке в районе дома 17 по проезду Ледокольному и домов 13, 15 и 17 по улице Беринга начался монтаж игрового и спортивного оборудования. Основание площадки подготовил муниципалитет. Теперь благоустройством территории занимается АНО «Центр городского развития Мурманской области».

Площадка многофункциональная, разделена на две части: спортивную и игровую. Каждая зона будет оснащена травмобезопасным покрытием, скамейками, урнами, информационными стендами. Всего здесь будет установлено 24 единицы оборудования.

Согласно комплексному плану мероприятий «Наш Мурманск» в 2022 году в столице Кольского Заполярья запланировано к благоустройству 15 детских и спортивных площадок.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в 25 муниципальных образованиях Мурманской области планируется обустроить 69 детских и спортивных площадок.

Комплексная программа развития и благоустройства «Наш Мурманск» призвана улучшить качество городской среды, сделать областной центр современным и комфортным для жизни. Она входит в народную стратегию «На Севере-жить. 2030», созданную по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основании пожеланий жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/