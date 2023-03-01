В Мурманске приступили к подготовительным работам по строительству школы на 800 мест в переулке Казарменном

Здание общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров включит в себя несколько функциональных зон для обучения юных северян. В учебном заведении разместятся спортивные и тренажерный залы с раздевалками и душевыми, залы для занятия аэробикой, ритмикой и хореографией, универсальные мастерские. Важной частью современного образовательного пространства станут административно-библиотечный, музейно-выставочный и интерактивный комплексы.

«В составе интерактивного комплекса для изучения астрономических явлений предусмотрен специальный купол, который подрядчик установит на кровле сооружения. В школе также появится лаборатория, включающая робототехническое пространство с элементами программирования и прототипирования, и даже пространство виртуальной реальности», – отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

На данный момент подрядчик приступил к установке ограждения вокруг строительной площадки. На днях рабочие начнут снос зелёных насаждений, попадающих в область застройки. Важно отметить, что эти работы не нанесут урона экосистеме города, так как озеленение будет компенсировано в Ленинском округе. Более того, на территории будущей школы посадят клены, спиреи, рябину, кузильник и сирень.

Как сообщает региональное Министерство строительства, проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» и плана «На Севере – жить», так же, как и строительство школы на 500 мест на улице Советской в Мурманске, которое началось в октябре 2022 года.