В Мурманске приступили к разработке региональной стратегии развития творческих индустрий

В Мурманске по инициативе Министерства культуры региона состоялись первые мероприятия, дающие старт развитию нового сектора региональной экономики – креативным индустриям. Заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС, соавтор книги «Творческие индустрии. Теории и практики» Елена Зеленцова с командой единомышленников из агентства «Творческие индустрии» (г. Москва) организовали интерактивный семинар «Зачем нам творческие индустрии?» и провели рабочее совещание для представителей министерств, на котором участники приступили к разработке региональной стратегии развития творческих индустрий.

«Осенью 2021 года правительство РФ утвердило концепцию развития креативных индустрий и, соответственно, государственные меры поддержки. Сейчас находится на финальной стадии согласование федеральной «дорожной карты» по реализации данной концепции. Для того чтобы креативные индустрии успешно развивались в регионе, нам необходимо обучить как можно больше людей превращать свои творческие проекты в бизнес-идеи. Поэтому приезд Елены Зеленцовой – большая удача для региона, ведь именно этот опытнейший и авторитетный эксперт в сфере креативных индустрий стоял у истоков развития в России творческого предпринимательства», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Ведущие специалисты агентства «Творческие индустрии» провели семинар «Зачем нам творческие индустрии?» в Мурманской областной научной библиотеке. В качестве спикеров выступили: Елена Зеленцова – кандидат культурологии, заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС; Александра Кременец – директор международного продюсерского центра в Арктике АНО «БаренцДом»; Ольга Гартман – MA in Cultural Management, эксперт в области социокультурного проектирования и менеджмента социокультурных проектов; Екатерина Церр – руководитель проекта по организации грантового конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина «Креативный музей».

Мероприятие посетили предприниматели, креативные профессионалы, представители НКО, сотрудники государственных и негосударственных организаций культуры, учреждений образования.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в рамках посещения экспертами Мурманской области в региональном правительстве была проведена рабочая встреча с участием руководителей региональных министерств. В формате живого диалога участники обсудили федеральную повестку развития креативных индустрий и синхронизировали региональные отраслевые возможности, чтобы дать импульс развитию творческого предпринимательства в Кольском Заполярье. На рабочем совещании участники также рассмотрели вопросы подготовки проектов региональной стратегии развития и «дорожной карты».