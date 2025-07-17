В Мурманске приступили к строительству нового спортивного комплекса

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры Мурманской области» на территории МАУ «ГСЦ «Авангард» начато строительство нового быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Адмирала флота Лобова, 51.

Расположение выбрано не случайно, это позволит создать многопрофильный спортивный кластер, который будет способствовать развитию физической культуры, а также укреплению здоровья жителей Мурманска всех возрастов.

ФОК будет состоять из административно-бытового модуля (тренерские, подсобные помещения), модуля раздевалок и модуля универсального спортивного зала для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, гимнастикой, боевыми и другими видами спорта. Немаловажным фактором является площадь возводимого ФОКа. По словам директора МАУ ГСЦ «Авангард» Сергея Тяна, размеры спортивного зала составляют 36 на 18 метров, на котором можно будет проводить спортивные соревнования различного уровня круглогодично.

Как сообщает администрация горда Мурманска, работы ведутся в соответствии с графиком, планируется завершить строительство до конца 2025 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30431&page=1