В Мурманске приступили к утеплению фасада строящегося жилого дома на улице Зелёной

В Мурманской области возрождается жилищное строительство. Так, в Мурманске продолжается строительство жилого дома на улицах Зелёной, подрядчик уже приступил к утеплению фасада и отделке внутренних помещений. Об этом сообщило Министерство строительства Мурманской области.

«Здание полностью возведено. Сейчас подрядчик утепляет наружные стены и готовится к монтажу вентилируемого фасада и витражей. Внутри жилого дома также идёт работа. В январе в здание подадут тепло, а пока помещения греют тепловыми пушками и готовят к чистовой отделке. Параллельно идут работы по прокладке инженерных сетей», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство строительства, 9-этажный жилой дом на улице Зелёной рассчитан на 172 квартиры, которые предназначены для расселения граждан из аварийного жилья.

Напомним, также в Мурманске и Коле активно идёт строительство жилых комплексов частными застройщиками. В ближайшие 10 лет в регионе планируется строительство 1 млн кв. метров жилья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559741/#&gid=1&pid=7