В Мурманске привели в порядок фасады и крыши пяти домов

В Мурманской области подходит к концу масштабная кампания 2024 года по капитальному ремонту многоквартирных домов. По целому ряду объектов идут приёмки выполненных работ. Так, например, после капитального ремонта сданы пять домов на улице Карла Либкнехта в Мурманске.

«Капитальный ремонт этих объектов был проведён за счёт субсидии из регионального бюджета. Подрядчики провели оценку технического состояния крыш и фасадов, по результатам которой разработали проектную документацию и приступили к строительно-монтажным работам. Подчеркну, что наша принципиальная позиция не приступать к капремонту фасада, если крыша не приведена в порядок. В противном случае фасад очень быстро придет в негодность», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Именно поэтому у домов №№11, 15, 19/15 на улице Карла Либкнехта подрядчики капитально ремонтировали сразу и крышу, и фасад. На кровли рабочие полностью заменили обрешётку, предварительно обработав деревянные элементы специальным антисептиком, постелили гидро- и ветрозащитную мембрану и пароизоляцию, утеплили чердачное помещение и смонтировали новый кровельный профилированный настил с полимерным покрытием, а также обшили и утеплили вентиляционные шахты. На фасаде восстановили штукатурный слой, заново его ошпаклевали и окрасили. Кроме того, заменили оконные блоки и отливы в местах общего пользования, привели в порядок входные группы, бетонную отмостку и балконы.

У домов №№9 и 17 крыши в удовлетворительном состоянии, поэтому в этом году подрядчики работали только на фасадах.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в 2024 году капитальный ремонт пройдёт в 678 многоквартирных домах Мурманской области на общую сумму 9,6 млрд рублей. Однако часть контрактов на проведение работ заключена с завершением в 2025 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/