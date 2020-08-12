В Мурманске приводят в порядок тротуары
Начался ремонт тротуара на Кольском проспекте в районе остановки общественного транспорта «Молодёжный проезд». Два года назад на этом участке была проведена реконструкция перекрестка, чтобы разгрузить разворотное кольцо в районе Долины Уюта, был устроен новый выезд. В рамках изменений на
– По просьбам мурманчан этим летом на участке будет расширен тротуар до
Сейчас идёт выемка грунта, подготовка к установке бортового камня. После переноса участка ливневой канализации рабочие приступят к устройству асфальтового покрытия. Закончить работы планируется до конца месяца.
Помимо этого участка обновится пешеходный тротуар, расположенный неподалеку от гипермаркета в центре города, также работы предусмотрены в других микрорайонах заполярной столицы.