В Мурманске приводят в порядок тротуары

Начался ремонт тротуара на Кольском проспекте в районе остановки общественного транспорта «Молодёжный проезд». Два года назад на этом участке была проведена реконструкция перекрестка, чтобы разгрузить разворотное кольцо в районе Долины Уюта, был устроен новый выезд. В рамках изменений на 50 метров пришлось переместить пешеходный переход.

– По просьбам мурманчан этим летом на участке будет расширен тротуар до 1,5 метра и обустроен карман для общественного транспорта, – рассказал руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства», депутат Совета депутатов города Мурманска Станислав Ланин.

Сейчас идёт выемка грунта, подготовка к установке бортового камня. После переноса участка ливневой канализации рабочие приступят к устройству асфальтового покрытия. Закончить работы планируется до конца месяца.

Помимо этого участка обновится пешеходный тротуар, расположенный неподалеку от гипермаркета в центре города, также работы предусмотрены в других микрорайонах заполярной столицы.