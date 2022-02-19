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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.22 09:30

В Мурманске приземлился первый в этом сезоне туристический чартер из Москвы

18 февраля в аэропорту «Мурманск» приземлился первый в этом сезоне чартер крупнейшего мирового туроператора TUI.

Чартерная программа субсидируется Ростуризмом.

Чартерная цепочка была запущена в 2020 году и пользовалась большой популярностью. В этом сезоне туры рассчитаны на 4 ночи и 5 дней. На выбор для путешественников различные варианты программ. Туристы могут отправиться в тур на снегоходах, прокатиться в оленьей или собачьей упряжке, познакомиться с культурой коренных народов Севера и попробовать арктическую кухню.

«Правительство Мурманской области придает большое значение развитию туристической индустрии в регионе, в том числе отдавая приоритет новым проектам и точкам показа для прибывающих в регион туристов. Продолжение чартерной программы, проводимой туроператором TUI в партнёрстве с местным турбизнесом, дает возможность познакомиться с Мурманской областью по доступным ценам», – отметил Александр Елисеев, глава регионального комитета по туризму.

Важно отметить, что на все туры также действует программа туристического кэшбэка, что позволяет получить до 20% возврата, в зависимости от стоимости пакета и комплекса услуг.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440592/#&gid=1&pid=1

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