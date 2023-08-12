В Мурманске продолжает работу третья смена трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК»

Юноши и девушки уже работали у мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время», на Театральном бульваре, у озера Среднего. Они собрали свыше 100 кубометров скошенной травы, покрасили порядка 300 метров ограждений и 112 метров бордюра, отмыли и покрасили 75 лавок и 46 урн.

«Ребята уже втянулись в рабочий процесс, стараются, трудятся. Среди них есть и те, кто в первый раз пришёл в «Трудовой отряд», и опытные ребят, которые помогают новичкам, поддерживают их и делятся опытом. А это значит, что у нас уже появились свои традиции, которыми мы дорожим и которые передаются от смены к смене», - сказала директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко.

Напомним, деятельность трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» организована АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии администрации города Мурманска. На протяжении трёх летних месяцев дети работников мурманских предприятий, входящих в Национальную транспортную компанию Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала, каждый день выходят на улицы областного центра и выполняют серьёзные и ответственные задачи по благоустройству и поддержанию чистоты и порядка. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки. Организация деятельности трудового отряда успешно решает сразу несколько задач, в том числе: обеспечение сезонной занятости для детей работников компании, поддержка ребят, трудовое и патриотическое воспитание, оказание помощи городским службам в поддержании чистоты улиц, парков и скверов Мурманска. Также они участвуют в значимых социальных акциях и проектах. В знак благодарности за достойный труд АО «ММТП» помогает в организации отдыха, познавательных поездок и экскурсий.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252579%2Fwall-149919532_3335