В Мурманске продолжает развиваться спортивная инфраструктура

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография», и стратегического плана «На Севере — жить!» в Мурманской области реализуются различные проекты, направленные на развитие и обновление инфраструктуры.

Так, в 2021 году в Мурманске было завершено строительство ледовой арены «Метеор». В спортивном комплексе площадью более 4 тысяч квадратных метров расположены ледовое поле с трибунами на 200 мест, залы для занятий хоккеем и фигурным катанием, помещения для посетителей, раздевалки, медицинский кабинет, буфет, а также необходимые административные и подсобные помещения. В Долине Уюта установлены система оснежения и лыжероллерная трасса.

Как сообщает администрация города Мурманска, работы по развитию спортивной инфраструктуры будут продолжены. На улице Старостина планируется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Он будет предназначен для круглогодичного учебно-тренировочного процесса и соревнований местного, регионального и всероссийского уровня по художественной гимнастике, мини-футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

Главное для области спортивное событие пройдёт в эту субботу в Мурманске. 4 марта в 19.30 на Центральном стадионе будет дан старт 88-му Празднику Севера и 63-му Празднику Севера учащихся. Полярная Олимпиада объединит тысячи болельщиков и спортсменов со всей страны. Более месяца в Мурманске и области будут проходить соревнования по различным видам спорта, начиная от традиционного Мурманского лыжного марафона до первой в регионе «Гонки Героев».

С 2019 по 2022 год в сферу спорта в рамках всех программ было направлено в общей сложности 8,5 миллиарда рублей, рассказал сегодня в ходе заседания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис. В общей сложности на сферу спорта в этом году будет направлено свыше 1,6 млрд рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24453&page=1