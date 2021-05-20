В Мурманске продолжает свою работу Городской клуб старшего поколения

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с депутатами Мурманской областной Думы приняли участие в обзорной экскурсии по значимым объектам областного центра, специально организованной для членов клуба.

– Такие мероприятия интересны для участников клуба, ведь не у всех есть возможность посещать обновленные зоны отдыха и памятные места, – прокомментировал Евгений Никора. – В ходе экскурсий мурманчанам рассказывается о том, как создавались проекты реконструкции, какие сложности возникали при их реализации. Также в ходе таких поездок мы обсуждаем перспективы развития заполярной столицы на ближайшие годы в рамках планов «На Севере – жить!» и «Наш Мурманск», советуемся, прислушаемся к мнению горожан.

Социальный проект администрации города Мурманска «Городской клуб старшего поколения» создан в начале 2019 года с учётом интересов пожилых мурманчан, особенностей здоровья и предпочтений, и является, безусловно, интересной и позитивной альтернативой стереотипному образу жизни людей старшего поколения.

В рамках проекта для участников клуба организовываются мероприятия в таких важных для каждого сферах, как здоровый образ жизни и спорт, финансы, основы юридической и компьютерной грамотности, дизайн, творчество и домоводство, обучение практическому решению конкретных вопросов и проблем в различных жизненных ситуациях.