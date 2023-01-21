В Мурманске продолжается 52-й массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

Одной из площадок для соревнований традиционно является территория Семёновского озера (КП-4). Здесь мурманчане с удовольствием ходят на лыжах, преодолевая значительные расстояния. Участники ведут дневник учёта пройденных километров, в котором фиксируют каждый выход на трассу. В апреле дневники рассмотрят члены комиссии, тогда и определят победителей.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году конкурс проводится по 16 апреля (по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням). Присоединиться может любой желающий. Приветствуется как индивидуальное, так и коллективное участие.

Время работы контрольных пунктов: среда (по 16 апреля) - с 12.00 до 14.45; выходные и праздничные дни (по 1 марта) - с 10.00 до 13.45; (по 16 апреля) - с 10.00 до 14.45.

Конкурс также проходит на территории спорткомплекса «Снежинка» (КП-2). Добраться до КП-2 можно на специальном автобусе, его расписание доступно по ссылке. Кроме того, с 21 января начнёт ходить ещё один автобус с ул. Карла Либкнехта, его расписание доступно здесь.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24167&page=1