В Мурманске продолжается акция «Север помогает»

В акции уже приняли участие сотни мурманчан. Так, в пункт сбора в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева горожане приходят каждый день. Они приносят одежду, тактические перчатки, шапки, балаклавы, армейские коврики, лекарства, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.

Как сообщает администрация города Мурманска, акция «Север помогает» была запущена для поддержки северян, призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО. К акции присоединились коллективы предприятий, организаций и просто неравнодушные северяне.

В Мурманске открыты несколько пунктов сбора гуманитарной помощи:

Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» (ул. Софьи Перовской, 17, офис 424). Часы приёма: понедельник – пятница, с 10.00 до 18.00;

Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева (просп. Ленина, 88). Часы приёма: понедельник-воскресенье, с 10.00 до 17.00;

Центр МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» (ул. Папанина, 34/25). Часы приёма: понедельник-суббота, с 10.00 до 19.00;

Офис местного отделения партии «Единая Россия» (ул. Софьи Перовской, 17, офис 422). Часы приёма: понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00;

Мурманское отделение Российского Красного Креста (просп. Кирова, 62а – вход со двора). Часы приёма: понедельник – пятница, с 11.00 до 20.00.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23552&page=1