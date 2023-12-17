В Мурманске продолжается благотворительная акция «Подари детям счастье»

Конструкторы, настольные игры, наборы для рисования и книги для юных мурманчан 15 декабря передал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

— Вместе с коллегами, как и в прошлом году, не смогли пройти мимо акции «Подари детям счастье» и приготовили для ребят из Мурманского центра социальной помощи семье и детям и тех, кто сейчас проходит лечение в медицинских учреждениях, новогодние подарки.

Как сообщает администрация города Мурманска, до 25 декабря принять участие в проекте может любой желающий. Сюрпризы для детей можно принести в любой из филиалов МАУ МП «Объединение молодёжных центров»:

— Молодёжный центр гражданских инициатив, ул. Софьи Перовской, 39;

— СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи, ул. Марата, 16;

— Центр творчества и социальной адаптации, ул. Маклакова, 25;

— Центр гражданско-патриотического воспитания, ул. Бондарная, 10а;

— Молодёжный культурный центр, ул. Ломоносова, 17/2;

— Центр психологической помощи молодёжи, пер. Якорный, 10;

— Центр развития волонтёрского движения, ул. Ломоносова, 17/1;

— Молодёжный спортивный центр, ул. Миронова, 8;

— Центр креативного развития молодёжи, ул. Шабалина, 39;

— Молодёжный центр профилактики, пр. Ледокольный, 7;

— Администрация МАУ МП «Объединение молодёжных центров», ул. Марата, 21.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26313&page=1