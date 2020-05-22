В Мурманске продолжается благоустройство дворовых территорий

В администрации города прошло заседание общественной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Главным вопросом стало благоустройство дворовых территорий.

– Ремонт дворов – одна из основных составляющих программы. Очень важно, что у нас есть возможность поддержать это направление, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Зачастую собственникам самостоятельно привести свои территории в порядок сложно. Глобальный ремонт требует больших вложений, у управляющих компаний таких средств попросту нет. Поэтому возможность ремонтировать дворы за счет консолидированного бюджета, куда входят муниципальные, региональные и федеральные средства, безусловно, выход из положения.

Подход к работам традиционно комплексный. Ремонт, как правило, включает в себя замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, устройство наружного освещения, детских и спортивных площадок, ливневой канализации, лестниц, подпорных стен, установку урн и скамеек. Проекты проходят общественные обсуждения. Дворы становятся такими, какими их хотели видеть сами жители.

– За последние годы проведена большая работа по благоустройству общественных и дворовых территорий, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Мощным драйвером, помощником в повышении комфортности проживания являются национальные проекты. При этом город также направляет серьезные средства на развитие городской среды. Одна из задач сегодня – нарастить темпы этих работ, чтобы внешний вид нашего любимого Мурманска отвечал его высокому званию города-героя.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Мурманске с 2017 года. За три года ее работы благоустроены 33 дворовые территории возле 70 домов во всех округах города.

В 2020 году отремонтируют десять дворов. Уже ведутся работы во дворе домов № 54 и 56 на улице Героев Рыбачьего, Карла Маркса, Бондарной. На очереди - дворы на улицах Капитана Копытова, Капитана Орликовой, Капитана Пономарева, на Кольском проспекте и проезде Лыжном. Идёт процедура по выбору подрядчика, который займется ремонтом территории домов № 9, 10, 11, 12, 13, 17 на улице Героев Рыбачьего. Еще две придомовые территории, которые начали приводить в порядок год назад, выйдут на второй этап благоустройства. Это дворы на улицах Ивана Сивко и Зои Космодемьянской.