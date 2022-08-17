В Мурманске продолжается благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера проконтролировал ход работ по благоустройству дворовой территории у дома №19 и оценил завершение ремонта во дворе у дома №13 на улице Капитана Егорова.

– Двор у дома №13 - первый объект в этом году, на котором завершились ремонтные работы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», – сказал Юрий Сердечкин. – После того как придут результаты отбора проб асфальтобетонного покрытия, можно будет сделать вывод о качестве проведённой реконструкции.

Около дома №19 ремонт дворовой территории идёт полным ходом. Здесь подрядчик выполнил работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части, разборке бортового камня. Ведутся работы по устройству тротуарной плитки пешеходных дорожек.

Всего в рамках нацпроекта идёт ремонт 14 мурманских дворов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23176&page=1