В Мурманске продолжается благоустройство образовательных учреждений

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на территории МБОУ СОШ №50 состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки, созданной в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект». В мероприятии приняли участие временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

В ходе реализации инициативного проекта по благоустройству территории школы были проведены работы по устройству современного спортивно-физкультурного и игрового пространства: футбольного поля с покрытием, баскетбольной площадки и детско-игровой зоны.

Директор школы Анжелика Кауфман подчеркнула, что новая площадка станет важным местом для занятий спортом и активного отдыха школьников и жителей микрорайона.

— Мы очень рады сегодня открыть ещё одну спортплощадку, созданную в рамках губернаторской программы «На Севере — твой проект». Ещё одну — потому что в этом году таких современных спортплощадок по программе построено три, и ещё три замечательные прогулочные площадки для наших малышей в детских садах. Хочу сказать спасибо Андрею Владимировичу Чибису за идею такой инициативной программы. И, конечно, огромное спасибо всем, кто принял участие в подготовке и защите проекта — нашим уважаемым родителям и педагогам, всем неравнодушным мурманчанам, вложившим свои силы и душу в проект, — отметил Иван Лебедев.

В 2025 году в рамках программы «На Севере — твой проект» в Мурманске обустроены три современные спортплощадки (в школах №№4, 20 и 50), а также благоустроены прогулочные зоны в детских садах №№34, 15 и 104.

Как отмечает администрация города Мурманска, программа «На Севере — твой проект» продолжает активно развиваться, помогая создавать комфортную и современную среду для жителей региона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30878&page=1